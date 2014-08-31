العراق.. بدء تحرير آمرلي من مقاتلي "داعش"

كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين مهدي تقي، أن عملية تحرير ناحية آمرلي كانت من ثلاثة محاور بمشاركة الحشد الشعبي.

وقال تقي إن "المتطوعين والحشد الشعبي بدأوا بالدخول لآمرلي من قرية السلام باتجاه قضاء الطوز وسليمان بيك"، وأشار إلى أن الطيران العراقي كثف من غطائه الجوي للتقدم نحو آمرلي.

ولفت إلى أن "الساعات المقبلة سيبدأ فيها فك الحصار وربما ظهر اليوم قد تحسم الأمور".

وأشار رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين إلى وقوع قتلى من "داعش" والبعض الآخر سلم نفسه.

وأعلن مسؤول في حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" في طوز خورماتو عن انطلاق معركة ناحية آمرلي وفتح الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، وكشف أن الآلاف من قوات الجيش ومتطوعي الحشد الشعبي باشروا تحركهم نحو الناحية بمساندة قوات البيشمركة.

وأشار إلى أنهم تمكنوا من تطهير قرية السلام التابعة للناحية، وقال إن القوات تتحرك حالياً صوب قرية ينكجا التي تعد من أهم معاقل "داعش"، لافتاً إلى أن قتالاً عنيفاً يدور في تلك المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قد أكدت أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية على مقاتلي "داعش" قرب بلدة آمرلي المحاصرة شمال العراق وأسقطت مساعدات إنسانية على المدنيين المحاصرين هناك.

وقال مسؤولون إن الطائرات الحربية أصابت مركبات عسكرية للمتشددين بالإضافة إلى نقطة تفتيش يسيطر عليها مقاتلو "داعش"، مؤكدين أن تلك العمليات ستكون محدودة في مجالها ومدتها وفقاً لما يتطلبه الأمر لحماية سكان آمرلي.

وأشار المصدر إلى أن المساعدات الإنسانية التي أسقطت من الجو على سكان آمرلي جاءت بناء على طلب الحكومة العراقية.

