داعش يذبح صحافيا أميركياً ويهدد بتصفية بريطاني

بعد ذبح الصحافي الأميركي جيمس فولي على يد تنظيم داعش، نفذ الأخير وعيده وذبح الصحافي الأميركي الثاني في شريط مصور بث أمس الثلاثاء. وقد تبنى مقاتلو داعش قطع رأس ستيفن سوتلوف، مهددين بقتل رهينة بريطاني ظهر في آخر الشريط، بحسب ما نقل المركز الأميركي لرصد المواقع الإسلامية "سايت".

وأظهر الفيديو الذي حمل عنوان "رسالة ثانية إلى أميركا" الصحافي ستيفن سوتلوف (31 عاما) راكعا على ركبتيه، مرتديا قميصا برتقاليا وإلى جانبه مسلح ملثم يحمل سكيناً، رجح أن يكون نفسه الذي أعدم جيمس فولي في فيديو سابق.

في المقابل، أعلن البيت الأبيض أنه سيعمل على التحقق من صحة الشريط المصور، معربا عن "اشمئزازه" حيال ذلك، مضيفاً أن الاستخبارات الأميركية تعمل على "التحقق من صحة" هذا الشريط "في أسرع وقت ممكن".

وفي الشريط أدان المسلح الملثم الهجمات الأميركية على داعش، لاسيما في العراق وتحديداً في الموصل، وقطع عنق سوتلوف بكل برودة أعصاب. وقال "لقد عدت يا أوباما. لقد عدت بسبب سياستك الخارجية المتغطرسة" تجاه داعش، في إشارة إلى فيديو سابق يظهر فيه ذبح الصحافي الأميركي جيمس فولي.

من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ايرنست، إنه لم يكن على علم بهذا الشريط قبل بدء مؤتمره الصحافي المعتاد، إلا أنه أعرب عن تعاطف الإدارة الأميركية مع عائلة سوتلوف.

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، على الحدث قائلة "إذا تأكدت صحة الفيديو فإن هذا العمل الوحشي يثير اشمئزازنا". وأكدت بدورها التعاطف مع عائلة سوتلوف، موضحة أن "وكالات الاستخبارات ستعمل في أسرع وقت على التأكد من صحة" الشريط.

وفي أول تعليق له على شريط قتل سوتلوف، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أنه "يثير الاشمئزاز"، علماً أنه تضمن أيضا تهديدا بقتل رهينة بريطاني.

كما أعرب الرئيس الفرنسي عن استنكاره لهذا العمل الوحشي. كذلك عبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن "سخطه"، تعليقاً على إعدام الصحافي الأميركي.

يذكر أن سوتلوف اعتبر مفقودا منذ 12 شهرا بعدما خطف في الرابع أغسطس 2013 في حلب بشمال سوريا قرب الحدود التركية، وكان يغطي الأحداث في العالم الإسلامي منذ أعوام عدة.

وسوتلوف من مواليد ميامي (فلوريدا، جنوب شرق)، ويحمل شهادة في الصحافة من جامعة سنترال فلوريدا، وقد عمل لصالح مجلات "تايم وكريستشن سيانس مونيتور وفورن بوليسي واخيرا لمجلة وورلد افيرز". وكانت أمه ناشدت في وقت سابق تنظيم داعش الإفراج عنه، مؤكدة أن لا دور لهم ولا حيلة في تغيير السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

