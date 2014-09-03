طريق كركوك - بغداد سالكة.. بعد انسحاب داعش

استردت قوات الجيش العراقي والبيشمركة الكردية السيطرة على الطريق بين بغداد ومدينة كركوك، بعد هجوم مضاد على داعش مدعوماً بالضربات الجوية الأميركية.

وكانت قوات البيشمركة الكردية، وقوات الحشد الشعبي الشيعية، تمكنت من استعادة السيطرة على بلدة سليمان بيك، جنوب مدينة كركوك في وقت سابق، وهي المعقل الرئيسي للجهاديين منذ استيلائهم عليها قبل 11 أسبوعاً.

يأتي هذا التقدم بعد أن تمكنت القوات العراقية مؤخراً من فك حصار مدينة آمرلي التركمانية الشيعية، والذي دام منذ أكثر من شهرين من قبل "داعش". ويعد هذا الإنجاز الأبرز منذ سيطرة "داعش" على مناطق واسعة في وسط وشمال العراق.

وفي سياق محاربة داعش أيضاً، طالبت العشائر في الأنبار بتزوبدها بالسلاح. وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار، صباح كرحوت، إنه أرسل طلباً إلى رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي يطالب فيه بتسليح 20 ألف مقاتل من أبناء العشائر لمواجهة داعش.