العراق..الاعلان عن الحكومة الجديدة خلال ساعات

أفادت مصادر موثوقة لـ"الحدث" بانتهاء المفاوضات الجارية حول تشكيل الحكومة العراقية، ومن المتوقع أن يعلن عنها الليلة.

وبحسب ما أوردت معلومات "الحدث"، من المتوقع أن تأتي التشكيلة الحكومية على الشكل الآتي: 7 وزارات لتحالف القوى العراقية، و4 للأكراد.

وكان مكتب رئيس الوزراء المكلف، حيدر العبادي، قد أعلن أمس أنه سيتم إعلان أسماء حكومته خلال ساعات، إلا أن المفاوضات قد تعثرت بعد ذلك. واستؤنفت، اليوم الأحد، الجهود لتذليل العقبات الكثيرة أمام تشكيل الحكومة الجديدة، وكانت المعلومات أفادت بأن رئيس الوزراء المكلف، حيدر العبادي، فشل في إعلان تشكيلته الوزارية في اللحظات الأخيرة أمس، بسبب استمرار الخلافات حول توزيع حقائبها والمناصب العليا تحديدا وزارات الدفاع والتجارة والبلديات والأشغال العامة والصحة والإعمار والإسكان.

وكان العبادي أعلن عن قرب الانتهاء من تشكيل الحكومة العراقية. وقال على صفحته الرسمية في فيسبوك: "إن التشكيلة الوزارية في مراحلها الأخيرة، وأسباب التأخير هي تأخر كتل في تسليم مرشحيها، وإصرار كتل أخرى على طرح مرشحين لا أجد فيهما المواصفات التي طلبتها".

إلى ذلك، أعرب عن تمنيه أن تتعاون جميع الكتل السياسية في سرعة تشكيل الحكومة، لاسيما وسط التحديات التي تواجه البلاد، وانتظار العراقيين تشكيلة الحكومة الجديدة. وكانت المفاوضات تعثرت مؤخراً، لاسيما في ما يتعلق بتوزيع وزارتي الدفاع والداخلية، وانسحاب سليم الجبوري من الوفد المفاوض مع رئاسة الحكومة

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء طالب الكتل التي تقدم مرشحين لوزارتي النفط والنقل أن يكونا من محافظة البصرة حصراً. وذكر بيان للمكتب أن "العبادي مع تمثيل مرشحين من محافظة البصرة في الحكومة المقبلة على اعتبار أن المحافظة تعد المصدر الأساسي للموازنة المالية للعراق، إضافة إلى أنها نافذة العراق البحرية وعلى الكتل تقديم مرشحين منها حصراً لوزارتي النفط والنقل".

وأشار إلى أن "تمثيل المحافظات في الحكومة المقبلة يقع على عاتق الكتل السياسية التي ترشح الوزراء".

وكان نواب من محافظة البصرة قد طالبوا في أكثر من مرة تمثيل محافظتهم في التشكيلة الوزارية، وتحديداً وزارتي النفط والنقل، لكون المحافظة المنفذ الأكبر في صادرات العراق من النفط، وامتيازها بالنقل البحري والموانئ.

من جهة أخرى، أعلنت النائبة زيتون حسين عن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي، اليوم الأحد، أن الكتل السياسية ماضية بتشكيل الحكومة المرتقبة، وسيتم الإعلان عنها اليوم أو غدا الاثنين.