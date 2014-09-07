العراق.. غارات أميركية مكثفة قرب سد حديثة

أعلن مسؤول دفاعي أميريكي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة بدأت في تنفيذ ضربات جوية قرب سد حديثة في العراق الذي يخضع لتهديد مقاتلي "داعش". وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الضربات تهدف إلى منع المتشددين من تهديد القوات العراقية التي تسيطر على السد.

وذكر أنه "بناء على طلب الحكومة الأميركية وتماشياً مع مهمتنا في حماية الموظفين والمنشآت الأميركية، بدأت الطائرات الأميركية في قصف إرهابيي تنظيم داعش، قرب سد حديثة".

يأتي هذا في وقت شنت حملة عسكرية واسعة مدعومة بغطاء جوي أميركي لاستعادة المواقع التي تسيطر عليها قوات" داعش" شرق مدينة الموصل.

وكانت قوات البيشمركة المتحالفة مع قوات النخبة العراقية، تمكنت من تحرير "الجبل الأصفر" الاستراتيجي، الذي تكمن أهميته بأن من يسيطر عليه يسيطر على القرى المحيطة به، والتي اتخذها الدواعش مقرات خلفية لهم بعد أن سيطروا عليها في هجوم مباغت في العاشر من يونيو الماضي.

