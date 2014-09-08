مفوض حقوق الإنسان: بلد داعش سيكون بيتاً من الدماء

دان المفوض الأعلى الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأردني زين بن رعد الحسين، في أول خطاب له، الاثنين، "دموية" الجهاديين الذين ينشرون الرعب في العراق وسوريا.

وقال الحسين متحدثاً لدى افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، إن أعمال تنظيم "داعش" "تكشف ما ستكون عليه دولة تكفيرية لو وصلت هذه الحركة إلى السلطة في المستقبل"، مضيفاً "ستكون بلاد عنف وشر ودموية". وأضاف: "إن أي بلد يقوده تنظيم داعش سيكون "قاسيا وخسيسا وبيتا من الدماء".

كما دعا العالم إلى حماية النساء والأقليات الدينية والعرقية التي يستهدفها داعش في العراق وسوريا. ووصف الصراعات في سوريا والعراق بأنها "متداخلة بصورة متزايدة".

وأضاف "هناك حاجة بصورة خاصة إلى جهود مخلصة لحماية المجموعات الدينية والعرقية والأطفال الذين يتعرضون لخطر التجنيد الإجباري والعنف الجنسي والنساء اللواتي يخضعن لقيود صارمة".

إلى ذلك، دعا الحكومة العراقية الجديدة إلى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب هناك.