العراق..استعادة سد الصدور ومقتل قيادي لداعش بالفلوجة

كشفت مصادر أمنية في محافظة ديالى لقناة "الحدث" أن قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي ومكافحة الإرهاب وشرطة طوارئ ديالى، استعادت سد "الصدور" وخمسة جسور صغيرة على نهر الروز وعدد من القرى القريبة من الصدور، والتي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش".

وأضافت ذات المصادر أن هذه القوات المشتركة فتحت الرابط بين تلك القرى بمناطق دلي عباس شمال بعقوبة، بينما دعت الشرطة العائلات النازحة من تلك القرى إلى العودة إلى منازلها.

وكانت مصادر قد أفادت بمقتل قائد عسكري لـ"داعش" بالفلوجة في قصف جوي جنوب المدينة، وهو المعروف باسم جاسم محمد حمد العيساوي، أثناء قيامه بمحاولة فاشلة لاجتياح بلدة عامرية الفلوجة في ساعات مبكرة من صباح اليوم.

أما في الأنبار فكشفت مصادر أن طائرات التحالف ساندت العشائر والشرطة والجيش في صد هجوم لـ"داعش" حاول من خلاله اقتحام بلدة عامرية جنوب الفلوجة، حيث قتل في العملية 15 عنصراً من المتطرفين في حصيلة غير نهائية.