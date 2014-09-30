العراق.. هجوم كردي من 3 جبهات ضد المتطرفين

شنت القوات الكردية الثلاثاء، هجوماً على ثلاث جبهات ضد مقاتلي تنظيم "داعش" في شمال العراق، بحسب ما أعلن ضباط من البيشمركة. وقالوا إن العمليات التي بدأت فجر الثلاثاء، تجري شمال مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة التنظيم، جنوب مدينة كركوك النفطية وضد مدينة تقع على الحدود السورية.

وفي التفاصيل، بحسب ما صرح مصدر رفيع، فإن قوات البيشمركة اقتحمت بلدة الربيعة على الحدود بين العراق وسوريا بعد سيطرتها على بلدتي السعودية والمحمودية. أضاف المصدر أن "القوات تخوض معارك في وسط الربيعة" التي تبعد مئة كلم تقريبا شمال غرب الموصل. وتابع أن قوات البيشمركة بدعم من المدفعية وسلاح الجو تهاجم ذمار (قرب سد الموصل)، دون أن يكشف طبيعة هذا الدعم الجوي.

يذكر أنه منذ بداية هجمات تنظيم "داعش" في التاسع من يونيو الماضي، سيطر مسلحوها على مناطق واسعة بينها حقول للنفط، يبيعون منتجاتها في السوق السوداء.

وبعد شهرين من بداية الهجمات التي تهدد إقليم كردستان، قررت الولايات المتحدة مساعدة قوات البيشمركة بتوجيه ضربات جوية.



