مفاجأة الجيش العراقي لداعش: الغذاء بدلاً من القنابل

فتحت السلطات العراقية تحقيقا،ً أمس، بعد أن ألقت طائرات عراقية مساعدات غذائية على عناصر تابعين لداعش في منطقة الصقلاوية الأنبار بدلا من إلقائه على الجيش في التاسع عشر من سبتمبر الماضي.

شبكة "إن بي سي" نقلت المعلومات هذه عن عضو لجنة الأمن والدفاع العراقية، النائب حكيم الزاملي، الذي لفت إلى أن القوات العراقية في هذه المنطقة التي يحاصرها داعش كانت في حاجة ماسة لتلك المساعدات إلا أن خطأ في الخطة العسكرية هناك، ونقص الخبرة لدى من يقود طائرات المساعدات أدت إلى تلقي داعش كمية جيدة من الماء والطعام بدلا من الجيش.

مسؤول عراقي أكد معلومات الزاملي، وأرجع سبب هذا الخطأ إلى كون الطيارين الذين يشاركون في هذه العمليات لا يملكون الخبرة الكافية كونهم مبتدئين.

من جانبه طالب المحلل السياسي علي عبدالأمير في حديثه لقناة "للحدث" الحكومة العراقية بتقديم بعض القادة المقصرين للمحاكمة.