صور تظهر داعش يرفع راياته على أطراف كوباني

رفع تنظيم "داعش" رايته على مبنى بالجانب الشرقي من بلدة عين العرب السورية الحدودية (كوباني بالكردية)، حيث يخوض مقاتلوه معارك مع المقاتلين الأكراد للسيطرة على البلدة، وذلك وفقاً لتصريحات ضابط بالجيش التركي ولقطات تلفزيونية لرويترز، فيما نفت مصادر داخل المدينة الخبر.

وبحسب "رويترز" أظهرت مشاهد تلفزيونية التقطت من الجانب التركي من الحدود راية سوداء يبدو أنها راية التنظيم ترفرف فوق مبنى من أربعة طوابق قرب موقع شهد بعضاً من أعنف الاشتباكات في الأيام القليلة الماضية.

وقال الضابط التركي الذي رفض نشر اسمه إن الراية هي راية تنظيم "داعش" الذي سيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق في الشهور الأخيرة.

من جهته نفى المرصد السوري لحقوق الانسان سيطرة التنظيم على أي حي من أحياء مدينة عين العرب "كوباني".

وسيطر تنظيم "داعش" ليل السبت/الأحد الماضي على جزء من هضبة استراتيجية مطلة على مدينة كوباني (عين العرب)، واستهدفت طائرات التحالف الدولي 7 مواقع للتنظيم في المنطقة بغارات جديدة أعاقت تقدمه باتجاه المدينة، وتسببت بخسائر بشرية.

من جانبه صدّ مقاتلون أكراد هجوماً ليلياً لتنظيم "داعش" على مدينة كوباني (عين العرب) السورية بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 19 مقاتلاً كردياً و27 مقاتلاً من التنظيم، حسبما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين.

