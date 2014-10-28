إقليم كردستان العراق.. مركز لتدريب المقاتلين ضد داعش

أكدت مصادر للحدث أن إقليم كردستان العراق أصبح يشكل مركزاً لتدريب الآلاف من رجال العشائر ورجال الشرطة والإيزيديين لمحاربة المتطرفين الذين سيطروا على مناطق عديدة في العراق.

وكانت الحكومة قد وعدت، على لسان رئيسها، بتقديم الدعم العسكري الكامل لكل المجموعات المقاتلة من أبناء العراق لمحاربة المتطرفين وطردهم من الأراضي العراقية.

إضافة إلى ذلك، وبتنسيق مشترك مع الحكومة الاتحادية، تعاد هيكلة وتدريب 9 آلاف من شرطة نينوى، في معسكرات كوردستان، لاستعادة الموصل.

كذلك حصل الإقليم على دعم دولي في محاربته المسلحين، الذين هددوا أمنه وسيادته، وتمكنت قوات البيشمركة والقوات العراقية من استعادة المناطق التي سيطر عليها التنظيم وصولاً إلى الموصل.

والجدير بالذكر أنه مع زيادة التشكيلات المقاتلة من رجال العشائر ومنتسبي القوى الأمنية، يضيق الخناق على المسلحين، الذين يتركز تواجدهم في محافظة نينوى والمناطق الغربية الممتدة من هيت إلى الفلوجة، بالإضافة إلى مناطق أخرى في الأنبار. كما يتكبد المتطرفون خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات مع تزايد الضربات الجوية على مراكز تجمعاتهم وخطوط الإمدادات والحواجز التي يشكلونها على الطرقات.

