القوات العراقية تطرد داعش من سد حمرين في ديالى

كشف رئيس مجلس محافظة ديالى، مثنى التميمي، أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير أغلب مناطق سلسلة جبال تلال سد حمرين، الذي يعد أهم منفذ للمياه بالمنطقة، في حملتها التي تتواصل هناك لليوم الثالث على التوالي، مؤكداً أنه لم يتبق سوى مسافة 500 متر حتى تصبح المنطقة في قبضة القوات الأمنية.

وتنفذ القوات العراقية حملة في سلسلة تلال الحمرين بمشاركة الفرقة الخامسة وقوات سوات التابعة لشرطة ديالى، وقوات الرد السريع، وطيران الجيش، وقد حاصرت خلالها عناصر من "داعش" في منطقة الشوهاني، شرقي بعقوبة بنفس المحافظة.

وأفاد مصدر أمني، في صلاح الدين، أن القوات المشتركة من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب تواصل تقدمها باتجاه قضاء بيجي، حيث تمكنت القوات من تحرير طريق الحجاج - المزرعة شمالي تكريت.

كما قتل نحو 18 عنصراً من "داعش" بغارات جوية شنتها طائرات التحالف الدولي على مواقعهم جنوب الموصل.

بدورها، شنت قوات البيشمركة هجوماً من 4 محاور على قضاء سنجار الذي يقع تحت سيطرة التنظيم غرب الموصل، وتمكنت من السيطرة على الطريق الاستراتيجي الواصل بين بلدة زمار ومعبر الرابية الحدودي مع سوريا.

