العراق.. داعش يعدم 67 آخرين من البونمر بينهم أطفال

أكد الشيخ نعيم الكعود أحد شيوخ عشيرة البونمر في محافظة الأنبار أن تنظيم "داعش" أعدم 67 شخصاً من العشيرة بينهم نساء وأطفال شمال الرمادي وتحديداً في منطقة الثرثار.

وجاءت تلك المذبحة الجديدة بعد أيام على إعدام المتطرفين نحو مئتين في حملة يواصلها المتطرفون انتقاماً من أبناء العشائر في المحافظة.

وبهذا يصبح عدد قتلى أبناء عشيرة البونمر السنية قد ارتفع إلى 380 شخصا بينهم نساء وأطفال، بحسب ما صرح الكعود. وفي هذا السياق، أفاد مراسل "العربية" بأن عشائر الأنبار استنكرت في بيان لها المذبحة الأخيرة التي ارتكبها داعش في حق عشيرة البونمر.

في المقابل، أكد قائد صحوة أبناء العراق وسام الحردان، أن أبناء صحوة العراق سيأخذون بثأر من قتل من أبناء عشائر البونمر على أيدي عصابات داعش الإرهابية.

كذلك، أكد رئيس تجمع أبناء العراق الأوفياء الشيخ محمد الهايس، أن أبناء العراق الأوفياء وعشائر الأنبار ستنتقم شرّ انتقام لمقتل أبناء البونمر.

يذكر أن مدينة الفلوجة، وناحية الكرمة، وأحياء من مدينة الرمادي ومناطق أخرى بمحافظة الأنبار ذات الغالبية السنية، تخضع منذ مطلع العام الجاري، لسيطرة "داعش".

