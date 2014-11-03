العراق.. ضربات التحالف تستهدف داعش في الفلوجة

أعلن وزير الدفاع الكندي روب نيكلسون أن مقاتلات كندية نفذت أول ضربة جوية منذ انضمامها الشهر الماضي إلى الحملة الدولية ضد داعش. وأضاف نيكلسون أن مقاتلتين كنديتين سي إف-18 هاجمتا أهدافاً للجماعة المتشددة باستخدام قنابل موجهة بالليزر في محيط مدينة الفلوجة، في مهمة استغرقت 4 ساعات قبل أن تعودا بسلام إلى قاعدتهما.

وقال البيان الصادر عن وزير الدفاع الأحد "الضربة التي شنت تظهر تصميم الحكومة القوي على التصدي لتهديد الإرهاب والوقوف مع حلفائنا"، مضيفاً أنه سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات الثلاثاء.

وكانت الحكومة المحافظة في كندا أعلنت أوائل الشهر الماضي أن مقاتلات كندية ستشارك في الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد متشددي داعش الذين ينشطون في العراق لفترة تصل إلى ستة أشهر.

وقرار الانضمام إلى الحملة الجوية أعقبه في الشهر الماضي هجومان أوديا بحياة جنديين كنديين، قالت الشرطة إنهما نفذا بشكل مستقل بواسطة متشددين اعتنقا الإسلام مؤخراً وأرادا التوجه للقتال في سوريا.

