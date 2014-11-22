الأمم المتحدة تساعد مليوني نازح عراقي قبل الشتاء

أعلنت الأمم المتحدة انها بدأت في نقل المساعدات جوا إلى العراق لمساعدة نحو مليوني شخص شردهم النزاع الذي تشهده البلاد خلال فصل الشتاء القاسي.

وتقل الطائرة ثلاث الاف وستمئة من مواد العزل الحراري للخيام، بينها الواح البوليسترين لحماية الارضيات والياف عازلة لجدران الخيام سيتم توزيعها على المخيمات في ارجاء العراق، بحسب بيان للمفوضية.

وفي وقت سابق أعلنت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس خلال زيارتها شمال العراق ان وكالات المنظمة الدولية "تحتاج الى مزيد من الامكانات لمساعدة 1.8 مليون شخص من النازحين العراقيين.

وقالت اموس خلال تفقدها مخيم خانكي للنازحين في اقليم كردستان ان "المال سينفد سريعا" ومئات الاف النازحين "يحتاجون سريعا الى مزيد من الدعم".