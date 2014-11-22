داعش يقتل 25 من أبناء عشيرة البوفهد في العراق

أكدت مصادر مطلعة أن تنظيم داعش أعدم 25 شخصا من أبناء قبيلة البونمر في منطقة السجارية، شرق الرمادي بالعراق. وقالت مصادر أمنية وأخرى عشائرية إن داعش دفع بتعزيزات عسكرية من الضفة اليسرى لنهر الفرات وعبر الزوارق إلى مناطق شرق الرمادي عند منطقة السجارية التي شهدت معارك ضارية بين قوات الأمن والعشائر ضد مقاتلي داعش

تحرك تنظيم داعش دفع بالعشائر إلى طلب المساعدات العسكرية من الجيش العراقي، فيما حمّلت عشائر الأنبار الحكومة العراقية مسؤولية التأخر في إرسال تعزيزات عسكرية.

يأتي هذا بالتزامن مع هجوم داعش الذي بدأ من أربعة محاور في شمال وشرق وغرب وجنوب الرمادي، وتخلله تفجير سيارتين مفخختين في منطقة الحوز وجزيرة البوعلي الجاسم استهدفتا القوات الأمنية في الموقعين.

كا تعرضت أحياء في الرمادي لهجمات بقذائف الهاون، واستهدف بعضها مجلس المحافظة ومركزا للشرطة.

وفي هذا السياق، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن التحالف شن غارتين قرب الرمادي ليل الجمعة - السبت ضد داعش.

