زوارق "داعش" عبرت الفرات لمهاجمة الرمادي

أعلنت مصادر أمنية واخرى عشائرية "للحدث" ان داعش دفع بتعزيزات عسكرية من الضفة اليسرى لنهر الفرات وعبر الزوارق إلى مناطق شرق الرمادي عند منطقة السجارية التي شهدت معارك ضارية بين قوات الامن والعشائر ضد المتطرفين.



الى ذلك اكد قائد شرطة الانبار اللواء كاظم محمد فارس للحدث ان قوات الأمن في قاطع الجزيرة شرق الرمادي تعرضت إلى هجوم بري من قبل المتطرفين، وأن الامن والعشائر تصدوا للهجوم والحقوا خسائر فادحة في صفوفهم ومازالت المعارك مستمرة، من دون الاشارة الى مساندة الطيران الحربي للتحالف في صد هذا الهجوم.

يأتي هذا بالتزامن مع هجوم داعش الذي بدأ من أربعة محاور في شمال وشرق وغرب وجنوب الرمادي، وتخلله تفجير سيارتين مفخختين في منطقة الحوز وجزيرة البوعلي الجاسم استهدفتا القوات الأمنية في الموقعين.

كا تعرضت أحياء في الرمادي لهجمات بقذائف الهاون، واستهدف بعضها مجلس المحافظة ومركزا للشرطة.

وفي هذا السياق، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن التحالف شن غارتين قرب الرمادي ليل الجمعة - السبت ضد داعش.