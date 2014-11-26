العراق .. غارة جوية تقتل قائد داعش في هيت

أفاد مراسل قناة "العربية" بمقتل سنان متعب، أمير تنظيم داعش في هيت مع ٢٤ آخرين في قصف جوي استهدف تجمعا لداعش في منطقة المحبوبية غرب هيت.

يأتي هذا في وقت تمكنت القوات الأمنية العراقية بمساندة العشائر من تحرير آخر معاقل التنظيم المتطرف في هيت. وكان الشيخ نعيم الكعود، أحد شيوخ قبيلة البونمر، أعلن عن تحرير منطقة المحبوبية التابعة لقضاء هيت (شمال مدينة الرمادي 70 كلم، والتي تبعد عن بغداد 190 كم) من الإرهابيين الدواعش.

وفي اتصال هاتفي، قال الكعود إن "هذه المنطقة أهم مناطق التنظيم ومعقلهم الرئيسي هنا، ولذلك حشدوا لرد الهجوم عليهم استحضارات كبيرة من تفخيخ الطرق إلى زرع العبوات إلى استدعاء إرهابيهم، مدعين أن مقبرة البونمر ستكون هنا، لكننا جعلناها مقبرة لهم".

وأكد الشيخ نعيم لـ"العربية.نت": "أن المقاتلين المحتشدين الآن مع القوات الأمنية هم على مقربة من منطقة زخيخة، وإذا دخلناها فإن هيت تعتبر بحكم المحررة".

