العراق يتصدر مؤشر الإرهاب الدولي.. وسوريا ثانياً

مع تصاعد حدة الارهاب في المنطقة صدر مؤشر الإرهاب الدولي الذي رتّب الدول من حيث حجم انخراطها في العمليات الإرهابية ومدى تعرضها لمثل هذه الهجمات . وصنّف دول الشرق الأوسط بالترتيب حسب تأثير الأنشطة الإرهابية عليها.



فاحتل العراق المركز الأول عبر إحرازه عشرة نقاط من أصل عشرة.



فيما احتلت سوريا المركز الثاني بـ 8.12 نقطة على مؤشر الإرهاب .



اما المركز الثالث فكان من نصيب الصومال مع 7.41 نقطة .



اليمن احتل المركز الرابع مع 7.31 .



مؤشر الارهاب العالمي صنّف مصر في المركز الخامس مع 6.5.



وجاء لبنان في المركز السادس احرز 6.4.



كما تم تحديد ليبيا في المركز السابع مع احرازها 6.25.



الجزائر احتلّت المركز العاشر مع 5.52 بينما احتلّت اسرائيل المركز الحادي عشر فالبحرين في المركز الثاني عشر.



ثم تلتها تونس فالسعودية في المركز الرابع عشر مع نقطتين فاصل واحد وسبعين فالمغرب والاردن فالامارات فالكويت وقطر فعُمان.

