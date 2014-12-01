العراق.. فساد في الداخلية بعد الجيش

بعد فضيحة الفساد في الجيش العراقي التي كشف عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، أفادت مصادر لـ"الحدث" بإصدار العبادي قراراً يقضي بعزل 24 ضابطاً من وزارة الداخلية واستبدالهم بضباط آخرين. ويأتي قرار العبادي ضمن سعيه لتنقية المؤسسات الأمنية والعسكرية من الفساد الذي استشرى في مرافقها ..

وكان العبادي قد عزل 36 قائداً عسكرياً من مناصبهم وعين بدلا منهم ضباطاً معروفين بكفاءتهم.

من جهة أخرى قتل وجرح 20 عنصرا من حرس الحدود العراقي بهجوم شنه التنظيم المتطرف غرب الأنبار.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي إن 16 عنصراً من قوات حرس الحدود العراقية قتلوا وأصيب أربعة آخرون بهجوم للتنظيم المتطرف استهدف مقرات حرس الحدود بالقرب من منفذ الوليد الحدودي الذي يقع غرب الأنبار على الحدود العراقية السورية.

