ابن بارزاني: لن نرتاح قبل تحرير كل شبر أرض من داعش

في حين يشهد سد الموصل معارك وهجمات متقطعة بين قوات البيشمركة وتنظيم داعش، جالت كاميرا "الحدث" في محيط سد الموصل، راصدة الوضع الميداني عند خطوط التماس.

وتعليقاً على تلك الاشتباكات على أبرز محورين، وهما سد الموصل وأبو حجيرة اللذان يقودهما ابن رئيس إقليم كردستان، منصور بارزاني، أكد الأخير أن القوات الكردية لن ترتاح قبل تحرير كل شبر أرض من يد داعش. وقال: "نحن مستعدون أن نطردهم، وإذا ظل هناك شبر أرض باقية بأديهم لن نكون نحن مرتاحين".

إلى ذلك، حدد أهم التحديات التي يواجهونها، والتي تتجسد بأسلحة الحكومة العراقية والأسلحة الأميركية المتطورة التي أعطيت للجيش العراقي وسقطت بأيدي داعش، إضافة إلى الأسلحة السورية التي استولى عليها عناصر التنظيم المتطرف.

وفي هذا السياق، قال بارزاني: "لديهم أسلحة متطورة، ولكن نحن كقوات بيشمركة مع الأسف لم تزودنا الحكومة العراقية بأسلحة".

ويقود منصور بارزاني محوراً ساخناً هو سد الموصل وأبو حجيرة، وقد زود "الحدث" بلقطات تظهر هجومات انتحارية شنها داعش على البيشمركة، وتم فيها تفجير سيارات مفخخة في نفس الوقت، لينهي مؤكداً أن "هذه عينة فقط من شراسة القتال".

يذكر أن سد الموصل يتمتع بأهمية قصوى، فهو يسع ١٢ مليار متر مكعب من المياه، وأي خلل أو انهيار فيه قد يغرق الموصل وضواحيها بالمياه، ويسبب أكبر كارثة بشرية. كما أنه يعتبر المصدر الرئيسي للطاقة والمياه ليس فقط بالنسبة لمحافظة الموصل وإنما لمعظم العراق.

ولعل تلك الأهمية هي التي تدفع داعش لمهاجمته بانتظام في محاولة للسيطرة عليه، إلا أن قوات البيشمركة متأهبة لصد أي هجوم. وتشهد المنطقة اشتباكات متقطعة. وقد كبدت تلك المعارك قوات البيشمركة حتى الآن خسائر في الأرواح تخطت الـ700 مقاتل، و34 مفقودا، وأكثر من 2600 جريح.