العراق.. استعادة منطقة بروانة من #داعش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق استعادة منطقة بروانة من تنظيم داعش، بعد تدمير أسلحته وقتل عناصره فيما تحاصر القوات الأمنية والعشائر قناصة التنظيم في أطراف منطقة السكران.

بعد 48 ساعة من المعارك، تمكنت القوات العراقية والعشائر من إحباط أكبر هجوم لداعش على قضاء حديثة ومحيطها، حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها عن استعادة منطقة بروانة من التنظيم والقضاء على عناصره وأسلحته الثقيلة بالكامل.

وبحسب الناطق باسم العمليات المشتركة، فقد حسمت المعارك عسكريا بعد وصول الفرقة الذهبية، بينما بقي عدد من قناصة داعش تحاصرهم القوات الأمنية والعشائر في أطراف منطقة السكران الغربية وتوشك ذخيرتهم على النفاد.