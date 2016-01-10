العراق يبحث إعادة النازحين إلى الأنبار ونينوى وكركوك

يُعقد، الأحد، مؤتمر خاص لمحافظة الأنبار ونينوى وكركوك بحضور رئيس البرلمان العراقي والمحافظين وأعضاء مجلس المحافظات وأعضاء مجلس النواب وعدد من السفراء من بينهم سفير الولايات المتحدة الأميركية.

ويناقش المؤتمر التحرير والإعمار والسلم الاجتماعي وإعادة النازحين في المحافظات الثلاث.

ميدانيا، أحبطت قوات التحالف بالتعاون مع قوات البيشمركة عملية هجومية بصهاريج مفخخة خطط لها داعش في مناطق البيشمركة في محور كركوك جنوب أربيل.

وقال قائد قوات البيشمركة في محافظة كركوك إن التحالف قصف مناطق تواجد الصهاريج التي كانت تحمل أربعين طنا من المواد المتفجرة، كان يخطط داعش لتفجيرها جنوب المحافظة استعدادا لمهاجمة قوات البيشمركة.

وأضاف القائد في محور كركوك أن قواته دخلت حالة الإنذار القصوى لمواجهة كل الاحتمالات، مطمئنا أهالي كركوك على أن الأوضاع مسيطر عليها.