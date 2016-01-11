العراق.. إخلاء 635 مدنياً من مركز الرمادي

أخلت القوات العراقية نحو 635 مدنيا من مدينة الرمادي أثناء مواصلتها تطهير المدينة بعد أسبوعين من إعلان استعادتها من تنظيم داعش، بحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون.

وصرح قائد العمليات الخاصة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وشرطة الأنبار تمكنت من إخلاء المدنيين من مركز الرمادي ونقلهم إلى مخيم الحبانية في مدينة الخالدية، مشيرا إلى أن تلك الأسر كان تنظيم داعش يحاصرها في مناطق السجارية والصوفية شرقي الرمادي.

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على 12 عنصرا من تنظيم داعش حاولوا الهروب من الرمادي والخروج مع الأسر التي لجأت إلى القوات الأمنية.