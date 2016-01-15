هيومن رايتس: العبادي مسؤول عن الحشد الشعبي

حملت هيومن رايتس ووتش رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المسؤولية عن انتهاكات ميليشيات الحشد، لأنها جزء من القوات المسلحة العراقية، بحسب تعبيرها، وسلطت المنظمة الحقوقية الضوء على فظائع طائفية ينفذها عناصر الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين العراقية.

وأصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا تحدثت فيه عن قيام جماعات مسلحة من التركمان الشيعة والأكراد بإيذاء المدنيين في قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين.

والجماعات المسلحة قتلت وجرحت وخطفت مدنيين ودمرت مئات المنازل والمحلات التجارية بحسب المنظمة الدولية.

وأكد أحد المسؤولين في هيومن رايتس ووتش أن بعض المتورطين يستهدفون المدنيين على أساس الهوية العرقية.

وبدأت الأزمة بالتصاعد بعد وقوع تفجير في طوز خورماتو، حيث اعتقل مقاتلون تركمان شيعة من قوات الحشد الشعبي، مئة وخمسين شخصا من العرب السنة من سكان البلدة.