الجبوري يشترط تصويت البرلمان على تعيين قادة أجهزة الأمن

وصف رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ما حدث في محافظة بابل والبصرة والمقدادية بأنه مؤشر على خطورة الوضع، داعيا لعدم تعيين قادة للأجهزة الامنية الا بعد التصويت عليهم في مجلس النواب.

من جانبه قال احمد المساري رئيس اتحاد القوى العراقية في البرلمان العراقي "للحدث" ان كتلته قاطعت جلسات مجلسي النواب والوزراء وستقاطع الجلسات القادمة ايضا اذا لم تتخذ الحكومة العراقية ووزارتي الدفاع والداخلية اجراءات رادعة للمليشات المسلحة في ديالى.

وأكد المساري ان اتحاد القوى طلب من الامين العام للامم المتحدة توفير حماية دولية لمحافظة ديالى التى تتعرض الى تطهير عرقي على يد المليشيات التى تتخذ من الحشد الشعبي غطاءا للانتهاكاتها.

ومع توالي التنديد بالعنف الطائفي الذي تشهده محافظة ديالى على يد ميليشيات الحشد الشعبي توجه اليوم رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى قضاء المقدادية الذي شهد أحداثا طائفية مختلفة.

وكان المكتب الإعلامي للعبادي حذر من انتشار مقاطع فيديو مفبركة على حد تعبيره تعود لما سماه بسنوات فتنة الطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مكتب رئيس اللحكومة انه بعد كل انتصار تحققه القوات العراقية ضد تنظيم داعش يلجأ التنظيم إلى محاولة إلفات النظر عن الانتصارات بشتى الطرق.

وقال مكتب حيدر العبادي إن الغرض من نشر هذه المقاطع هو إعادة أعمال العنف في البلاد، فيما دعا العراقيين الى تجنب تداول مثل تلك التسجيلات.