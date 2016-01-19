العراق.. مقاطعة نيابية ووزارية للعنف الطائفي في ديالى

قرر تحالف القوى السنية مقاطعة جلستي البرلمان والحكومة بسبب انتهاكات ترتكبها ميليشيات شيعية بحق المدنيين من سكان محافظة ديالى خاصة الحصار المفروض على قضاء المقدادية.

الانتهاكات التي وصفت بالخطيرة التي تقوم بها ميليشيات شيعية متطرفة في محافظة ديالى دفعت تحالف القوى السنية خلال اجتماع في منزل رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الى مقاطعة جلستي البرلمان والحكومة.

وطالب خالد المفرجي نائب في مجلس النواب العراقي بكبح جماح تلك الميليشيات التي تحاصر منذ عدة ايام قضاء المقدادية الواقع شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى وسط تقارير عن العمل على فرض تغيير ديمغرافي في المحافظة التي لها حدود مع ايران والتي تعد الاقرب الى العاصمة من باقي المحافظات.

وقررت القوى السياسية السنية رفع مطالب الى المؤسسات الدولية كالامم المتحدة والاتحاد الاوروبي للتحقيق في انتهاكات ميليشيات شيعية في قضاء المقدادية من بينها قتل عشرات من شباب المدينة اضافة الى احراق عشرة مساجد للسنة خلال الايام الماضية.

في وقت رفضت قوى سياسية شيعية من بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تدويل قضية ديالى معبرة ذلك انتهاكا لسيادة العراق.

وحملت القوى السنية الحكومة مسؤولية وقوع هذه الجرائم خاصة وانها اجازت ميليشيات الحشد الشعبي في الوقت الذي تمنع فيه الميليشيات دخول المسؤولين الى المقدادية فيما يخشى الكثير من اهاليها العودة مخافة التعرض للتصفية.