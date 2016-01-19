"واشنطن بوست" تحذر من انتقال العنف الطائفي إلى بغداد

تواترت التحذيرات من أعمال العنف والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية حتى باتت واقعا أفقد محافظة ديالى أمنها وأشعل فيها الاعتداءات الطائفية.

وألقت تبعات انتهاكات وجرائم الميليشيات بظلالها أيضا على المشهد السياسي الذي أصبح متوترا بعد اتهامات اتحاد القوى العراقية وهو أكبر تكتل سني في البرلمان للحكومة بالتغاضي عن تجاوزات ميليشيات الحشد الشعبي المتكررة في أكثر من منطقة فضلا عن مقاطعته لجلسات البرلمان والحكومة وتلويحها بالانسحاب من كليهما، تزامن ذلك كله مع وصول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى قضاء المقدادية لتفقد المقهى الشعبي الذي تعرض للتفجير وشكل بداية لجملة من ردود الأفعال الانتقامية علي يد الميليشيات.

صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية رأت بأن الأمن المفقود في شوارع ديالى لاسيما المقدادية التي شهدت اعتداءات من قبل الميليشيات تمثلت بالقتل على الهوية وتفجير للمساجد ينذر بالتمدد الى مناطق أخرى بما في ذلك العاصمة العراقية بغداد خاصة بعد تكرر حوادث الخطف والتي كان آخرها اختطاف ثلاثة أميركيين من أصول عراقية.

وما يعزز من ذلك عجز الحكومة العراقية عن اتخاذ اية اجراءات بحق ميليشيات طالما أشادت بها وأورثتها غطاء قانونيا من خلال اشراكها في العمليات العسكرية لاستعادة المدن العراقية من قبضة داعش، لكن ذلك لم يمنع سليم الجبوري رئيس مجلس النواب من الإعلان أن بحوزته أسماء المتورطين بالإنتهاكات التي حدثت في ديالى واتهام الحكومة العراقية بالتستر عليهم.



فيما تزامنت مشاهد القتل والتفجير واراقة الدماء التي تقوم بها الميليشيات مع اعلان عودة النازحين إلى محافظة ديالى بعد سيطرة القوات الأمنية العراقية عليها وهذا اعتبره مراقبون توطئة لاحداث تغيير ديموغرافي لديالى التي تقطنها غالبية سنية.

