كارتر: إرسال المزيد من المدربين إلى العراق

أعلن وزير الدفاع الاميركي آشتون كارتر أن التحالف الدولي ضد داعش سيرسل المزيد من المدربين الى العراق.

أتى هذا بالتزامن مع اجتماع في باريس لوزراء دفاع الدول السبع الاكثر التزاما بالحملة الجوية على العراق وسوريا وتدريب القوات العراقية.

وهي الولايات المتحدة وفرنسا واستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا حيث من المنتظر أن يبحثوا الوسائل الكفيلة بتكثيف حملتهم العسكرية ضد داعش الذي يتراجع في العراق وسوريا ولكنه يحافظ على قوة كبيرة.

واشار كارتر الى ان التحالف بحاجة ايضا لوسائل استطلاع جوية (طائرات او طائرات بدون طيار) وقوات خاصة ووسائل نقل واخرى لوجستية ومستشارين عسكريين.