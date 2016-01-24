كركوك.. وصول جثامين 5 عراقيين قضوا غرقاً قبالة اليونان

وصلت الأحد جثامين 5 عراقيين بينهم 3 أطفال جميعهم من عائلة واحدة إلى مدينة كركوك شمال بغداد، بعد أن قضوا غرقاً قبالة السواحل اليونانية بينما كانوا يحاولون الهجرة إلى أوروبا نهاية العام الماضي.

وقال مصدر في شرطة كركوك "تلقينا جثث 5 أشخاص من عائلة واحدة، هم رجلان و3 أطفال قضوا غرقا في 23 ديسمبر الماضي قبالة جزيرة لايروش اليونانية". وأوضح أن الضحايا هم رب العائلة سالار محمد قادر (40 عاماً) وأطفاله آية ويوسف وأحمد (3 و4 و6سنوات) وشقيقه عبد القادر (44 عاماً) وكانوا في طريقهم للهجرة إلى إحدى الدول الأوربية عندما غرق الزورق الذي يقلهم ما أدى لغرق العائلة. وأشار إلى فقدان جثة طفلة بعمر ستة أشهر في الحادث ذاته فيما نجت الأم نسرين (32 عاماً)، وفقا للمصدر نفسه.



lمن جهته، قال عبد الله رشيد كامل أحد أقارب الضحايا إن "العائلة كانت قد غادرت كركوك بداية ديسمبر، لغرض الهجرة إلى أوروبا". وتابع قائلاً إن "الفقر والبطالة وانعدام الأمل بالحصول على العمل دفعتهم للهجرة على أمل الحصول على مستقبل آمن ".

واستقبلت عائلة المفقودين جثث الضحايا الذي نقلوا عبر مطار السليمانية (شمال بغداد)، الأحد بالتعاون مع منظمة لاجئين في إقليم كردستان ، وفقا للمصدر.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية في وقت سابق أن 684 مهاجراً ولاجئاً لقوا حتفهم منذ الأول من يناير أثناء رحلات محفوفة بالمخاطر انطلاقا من السواحل التركية نحو الجزر اليونانية في شرق بحر إيجه. وسجلت المنظمة وصول أكثر من 800 الف شخص هذه السنة إلى اليونان.



