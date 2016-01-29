العراق.. العمليات العسكرية مستمرة في الرمادي

منذ شهر أعلنت السلطات العراقية إستعادة وسط مدينة الرمادي من تنظيم داعش، ولاتزال العمليات العسكرية مستمرة، بينما أكد قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الفريق عبد الغني الأسدي، إستعادة أكثر من 95% من الرمادي.

في المحور الشمالي للمدينة أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوي، تدمير موقعين للتنظيم المتطرف بقصف لطيران التحالف شمال الرمادي وذلك بالتنسيق مع عمليات الأنبار في جزيرة الرمادي بالقرب من مقر عمليات المحافظة.

شرق المدينة لا تزال القوات الامنية المتثملة بجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية ومقاتلي العشائر بالتقدم بإتجاه حصيبة التي تعتبر أخر معاقل التنظيم شرق الرمادي الرمادي.

وأكد قائد الشرطة الاتحادية رائد جودت ان الجهاز الأمني إستطاع ان يكبد التنظيم خسائر فادحة خلال العمليات العسكرية.

وأوضح جودت ان قوات الرد السريع قتلت أربعة وعشرين عنصرا من التنظيم ، بالإضافة الى تدمير سيارة امداد للتنظيم قرب اسواق الشرشوح وسط حصيبة.

وأكد قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق عبد الغني الأسدي، أن ستة أفواج من شرطة الطوارئ تمسك الأرض في المناطق المستعادة.