العراق.. معركة الموصل بعد أشهر والتدريب متواصل

أوضح الناطق العسكري باسم التحالف الدولي الكولونيل الأميركي ستيف وارن أن المعركة لاستعادة الموصل ثاني كبرى مدن العراق من تنظيم داعش لن تبدأ قبل أشهر عدة. وأضاف وارن أن الأولوية في الوقت الحاضر هي تدريب ألوية وبناء القدرات القتالية وتدريب عناصر الشرطة.

ولفت إلى أن تحديد التوقيت لاطلاق الهجوم سيكون رهنا بسرعة هذا المجهود التدريبي.

وشدد المسؤولون الأميركيون مرات عدة على ضرورة زيادة عدد المدربين العسكريين الغربيين في العراق لتسريع تدريب القوات العراقية.

وقال وارن:" وقال وارن: "قمنا حتى الآن بتدريب حوالي 20 ألف مقاتل من القوات العراقية لم تشمل قوات الشرطة، ولكننا دربنا عدداً مقدر من أبناء القبائل التابعة للعشائر السنية، وما نقوم به الآن هو بالتحديد إعداد هذه القوة التي ستتحرك مستقبلا لخوض معركة استعادة الموصل من قبضة داعش، ولكننا لم نحدد حتى الآن عدد هذه القوة ونعتقد أنها ستكون بشكل مبدئي نحو 10 لواءات وكما تعلمون أن نحو ألفين إلى ثلاثة آلاف هو عدد القوة التي يتألف منها اللواء وهذا رهن الحاجة".



