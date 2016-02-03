التحالف: لا وجود لاتفاقية سرية لاستعادة الموصل من داعش

نفى المتحدث باسم التحالف الدولي ستيف وارن وجود اتفاقية سرية لاستعادة الموصل من داعش، وتوقع أن تكون المعركة صعبة ودموية وتستغرق وقتاً طويلاً.

كما رجح وارن وجود بين 5 و8 آلاف عنصر من داعش في المدينة، مؤكداً أن الانتصار في المعركة سيتم بفضل تدريب وإسناد التحالف الدولي.

وقال وارن إن مدينة الموصل هي مركز قوة داعش، ولفت إلى أن طائرات التحالف تمكنت من قتل العديد من عناصر التنظيم وقادته في المدينة.

وكشف المتحدث باسم التحالف الدولي عن وجود نحو 5 آلاف عنصر للتحالف الدولي في العراق بدعوة من الحكومة، فيما وجهت طائرات التحالف أكثر من 6 آلاف ضربة منذ بدء العمليات.