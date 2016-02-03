الجبوري: يوجد خلل في تركيبة الجيش العراقي

اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن هناك خللا في تركيبة الجيش العراقي حيث يشكل السنة ما نسبته 15% فقط كما رأى أن إشراك أبناء العشائر السنية في المعارك ضد داعش ليس بالقدر الكافي والعادل ويجب الاعتماد عليهم في مرحلة ما بعد مسك الأرض جاء ذلك من خلال مقابلة خاصة تبث لاحقا مع قناة "العربية".

ميدانياً اعلنت مصادر كردية، شن قوات من البيشمركة والعشائر العربية وبدعم من طائرات التحالف الدولي هجوما واسعا على مواقع داعش قرب مخمور جنوب شرق الموصل واستعادتها ثلاث قرى منها قرية كوديلة.

أما في الأنبار ، افادت مصادر أمنية بقتل احد عشر عنصرا من داعش خلال اشتباكات مع قوات الأمن في حصيبة شرق الرمادي.

كما اشارت الى اقتحام القوات المشتركة مناطق دفاعات داعش شرق الرمادي اثناء معارك استعادة السجارية وجويبة ، فيما شهدت الاشتباكات فرار عناصر من داعش باتجاه جزيرة الخالدية بحسب ما اكدت المصادر.





