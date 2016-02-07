اتهام الحشد الشعبي بالاستيلاء على أملاك مسيحيي العراق

اتهم نواب ورجال دين مسيحيون ميليشيات تنتمي إلى الحشد الشعبي بالاستيلاء على أملاك المسيحيين في بغداد بقوة السلاح، بحسب ما أدلى به أمين عام الحركة الديمقراطية الآشورية النائب يونادِم كَنَّا لصحيفة "الحياة".

وأضاف كَنَّا أن غالبية عمليات الاستيلاء تجري في مناطق 52 والكرادة والمنصور ومناطق راقية في بغداد من خلال تزوير الأوراق الثبوتية داخل دوائر التسجيل العقاري مقابل مبالغ مالية قد تصل إلى 10 آلاف دولار.

وأشار أيضا إلى أن عمليات الاستيلاء شملت منازل تركها مالكوها المسيحيون أو أجروها قبل سفرهم، كما اتهم المسيحيون الحكومة بالفشل في وقف هذه الاعتداءات وحماية ممتلكاتهم.