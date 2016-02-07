العبادي يرفض بناء سور أمني حول بغداد

عبر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن رفضه لمشروع إنشاء سور إسمنتي حول العاصمة بغداد لتعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة العراقية.

ورأى العبادي في بيان صادر عن مكتبه، أن تأمين بغداد سيكون من خلال إعادة تنظيم نقاط التفتيش، وإغلاق الثغرات في تأمين حدود المدينة.

وأضاف البيان أن "بغداد عاصمة جميع العراقيين وتبقى لهم جميعا، ولا يمكن لسور أو جدار أن يعزلها أو يمنع باقي المواطنين من دخولها".

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت أنها بدأت مطلع الشهر الجاري تنفيذ سور أمني حول العاصمة لمنع تسلل المسلحين من خلال حفر خندق وإقامة سور إسمنتي بجانبه.