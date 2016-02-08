قلق عراقي من تقسيم طائفي عبر سور بغداد العازل

أعلن متحدث عسكري عراقي المضي قدما في مشروع التحصينات الأمنية حول العاصمة بغداد.

ويتضمن المشروع الذي صادق عليه حيدر العبادي رئيس الوزراء بناء سور وخندق وتثبيت كاميرات مراقبة.

وأكد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء أن حيدر العبادي المصادقة على المشروع الذي لا يتضمن أبعادا طائفية أو ديمغرافية على حد قوله.

غير ان إقامة ذلك الجدار اثار حفيظة بعض الأطراف السياسية السنية، التي وصفته بانه عملية تقسيم في البلاد وقد عبر رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري عن تساؤله حول ما إذا كانت الحكومة ستحيط المواطن البغدادي باسوار لحمايته وتترك العراقيين خارجها في محافظات اخرى اكباش فداء للارهاب ام ستحيطهم مستقبلا باسوار وخنادق اخرى.



