العراق.. مئات الجنود يتمركزون على أطراف الموصل

قال الجيش العراقي إنه يحشد قواته استعدادا لهجوم تعهدت الحكومة بشنه هذا العام لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل في شمال البلاد من قبضة تنظيم داعش خلال العام الحالي.

وتخضع معركة استعادة الموصل أكبر المدن التي لا زال تنظيم داعش يسيطر عليها لحسابات الوقت والراهن الميداني، حيث أعلن وزير الدفاع العراقي أن القوات الأمنية ستشن عملية الموصل في النصف الأول من العام الحالي أتبع ذلك رئيس الوزراء حيدر العبادي بالقول العام إن 2016 سيشهد الانتصار النهائي على تنظيم داعش في إشارة لاستعادة الموصل.



تصريحات يبدو أنها بدأت تترجم على أرض الواقع حيث أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة إن مئات من الجنود من الفرقة الخامسة عشرة وصلوا إلى قاعدة مخمور التي تبعد 70 كيلومترا جنوبي الموصل مشيرا إلى أنه من المتوقع وصول المزيد من القوات التي تضم مقاتلين من العشائر السنية خلال الأيام القادمة.



من جانبها تحدثت قيادة العمليات المشتركة كذلك عن أن تحركات هذه القوات جنوبي الموصل يتم تنسيقها مع قوات البشمركة الكردية التي يتوقع أن تشارك في العملية الأمنية.



غير أن الطريق إلى الموصل واستعادتها وفق الجدول الزمني المطروح من قبل القيادة العراقية يواجه كثيرا من المتاريس والعقبات على الرغم من الدفعة الهائلة التي منحتها استعادة الرمادي للقوات العراقية فالموصل تعتبر أكبر بكثير ولايزال يقطنها أكثر من مليون نسمة ما يجلعها مكتظة بالسكان الذين ينتمون لطوائف كثيرة مع الوضع في الإعتبار أن القوات العراقية لا تزال تعمل حتى الآن على تأمين الرمادي ومحيطها بسبب تحصن مقاتلي داعش وسط السكان واتخاذهم كدروع بشرية.

استعادة الموصل خلال عام وفق ماهو مطروح عراقيا أيده بعض المسؤولين الأمريكيين لكن مسؤولا بالمخابرات الأمريكية قال للكونجرس إن أي عملية لاستعادة الموصل ستكون طويلة ومعقدة ومن غير المحتمل أن تنتهي هذا العام.

