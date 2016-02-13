العراق.. مقتل 5 قيادات من داعش في صلاح الدين

كشفت "قيادة العمليات المشتركة" عن مقتل عدة قياديين من تنظيم "داعش" الإرهابي، في قصف جوي استهدفهم في إحدى مناطق صلاح الدين.

وقال بيان للقيادة، اليوم السبت، إنه "بناء على معلومات جهاز الأمن الوطني، وجّه طيران الجيش العراقي ضربة جوية أسفرت عن قتل خمسة من ولاة داعش العسكريين والإداريين والأمنيين، بينهم إرهابي سوري الجنسية".

وذكر البيان الذي تابعته "العربية.نت"، أن القتلى هم "الإرهابي المدعو أبو عمران العراقي مساعد ما يسمى الوالي العسكري لغرب صلاح الدين، والإرهابي المدعو أبو عكرب العراقي ما يسمى المسؤول الإداري لولاية دجلة قاطع جنوب صلاح الدين، والمدعو أبو حفصة السوري المسؤول الأمني في قاطع غرب صلاح الدين، والإرهابي المدعو عبدالله الشيحاوي مسؤول التمويل في ولاية صلاح الدين، وكذلك الإرهابي المدعو خالد يونس التكريتي مسؤول تأمين المضافات لعصابات داعش الإرهابية غرب صلاح الدين".

وأشار البيان إلى أن الضربة الجوية وُجّهت إليهم عندما كانوا مجتمعين في منزل المدعو خالد الهايس في قرية الشيحة غربي قاعدة سبايكر.