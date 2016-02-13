قوى شيعية تحذّر العبادي من تحجيم ميليشيات الحشد الشعبي

لم تمر ساعات على اعلان الجيش العراقي حشد قواته لاستعادة الموصل من داعش حتى شنت ميليشيات الحشد هجوما على الحكومة مع استبعادها من معركة نينوى، حيث حذر ائتلاف دولة القانون، الحكومة العراقية من الرضوخ لما وصفها ضغوطا داخلية وخارجية هدفها تحجيم ميليشيات الحشد الشعبي لإبعاده من صفوف القوى التي تحارب داعش



واعتبر الائتلاف أن هذه الضغوط تسعى إلى تنفيذ أجندات خارجية وإقليمية من خلال الترويج أن ميليشيات الحشد الشعبي هي قوات شيعية، لا يمكن إشراكها في المناطق السنّية.



وكان الأمين العام لميليشيات بدر هادي العامري أعلن أن ميليشيات الحشد ستشترك في استعادة الموصل رغم أنف المعترضين.



فيما جدد ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي رفضه مشاركة الفصائل الشيعية في معركة استعادة الموصل للحيولة دون حرب طائفية



إلى ذلك، توقّع النجيفي بدء عمليات الموصل في النصف الأول من هذه السنة.



ودعا إلى مشاركة كل قوات التحالف الدولي، بما فيها القوات التركية في عمليات استعادة الموصل لأن هناك تأثيراً إيرانياً - روسياً في القرار العراقي.