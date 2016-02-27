العراق..استقالات الوزراء تعيد الكرة إلى ملعب العبادي

اعتبر نائب عن تحالف القوى العراقية أنه بات على رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الآن المضي بعملية التعديل الوزاري وعرض أسماء المرشحين الجدد أمام مجلس النواب، بعد أن سلّم 5 من وزراء تحالف القوى استقالاتهم إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري، بحسب قناة "الحدث" اليوم السبت.

وأشار صلاح الجبوري القيادي في تحالف القوى، إلى أن رؤية العبادي للتغيير غير واضحة.

وذكر رسول أبو حسنة، النائب عن دولة القانون، أن استقالة الوزراء السنة لن تحل المشكلة، متسائلا عن سبب عدم تقديم الوزراء استقالاتهم مباشرة إلى العبادي.

وأضاف "إن الكتل السياسية لو أرادات فعلا مساعدة العبادي عليها الموافقة على التغيير دون اشتراطات".

هذا وترفض القوى الكردية وضع الوزراء استقالاتهم تحت تصرف رؤساء الكتل، على الرغم من تأييدها للتغيير الحكومي.

وحذر النائب الكردي عرفات كرم من "تخطي التوازن السياسي والاستحقاق الانتخابي في أي عملية تغيير مقبلة".

وتشير التوقعات إلى أن العبادي قد يلجأ إلى تبديل 9 وزراء، يديرها وزراء بشهادات تختلف عن طبيعة عمل الوزارة إذا لم يتمكن من إحداث تغيير "شامل" في حكومته.