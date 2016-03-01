كارتر: شركاؤنا استعادوا الرمادي ويتقدمون بالأنبار

أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أن الأميركيين يريدون زيادة دعمهم العسكري للقوات العراقية من أجل استعادة الموصل من قبضة داعش.

وأعرب وزير الدفاع في مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون مع رئيس هيئة أركان الجيوش جو دنفورد أعرب عن نية بلاده القيام بالمزيد لجهة حجم وأنواع الأنشطة العسكرية.

وقال كارتر "بفضل استراتيجيتنا وتصميمنا على تسريع حملتنا، فإن شركاءنا على الأرض في العراق استعادوا الرمادي ويحرزون تقدما في الأنبار، في الوقت نفسه، نحقق قفزات كبيرة من الناحية العملية في حملتنا ضد داعش في سوريا".

وأضاف وزير الدفاع الأميركي "بالتأكيد نعمل مع القوات العراقية بهدف تطويرها وفي النهاية الاستيلاء على الموصل، نتوقع أن يكون الأمر مثل الرمادي بمعنى أن قوات الأمن العراقية تحت سيطرة الحكومة سوف تكون في الصدارة، وسنقوم بدعمهم".