العراق.. الصدر يحتجز الأعرجي في لجنة محاربة الفساد

أعلن مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن احتجاز نائب رئيس الوزراء المستقيل بهاء الأعرجي في لجنة محاربة الفساد التابعة للتيار لمدة ثلاثة أشهر، داعياً كل من لديه شكوى أو حقوق في ذمة الأعرجي إلى مراجعة مقر اللجنة في النجف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن دعوات الصدر للإصلاح ومحاسبة من يصفهم بالمفسدين، حيث دعا الصدر الهيئة السياسية للتيار الصدري لتفعيل قانون من أين لك هذا مع الاعرجي ووزيري الصناعة محمد الدراجي والموارد المائية محسن الشمري وتقديمهم للنزاهة والقضاء، و تعهد الصدر بـرفع الضغوط" عن القضاء العراقي بـ"طريقته الخاصة".