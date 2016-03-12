بريطانيا ترسل المزيد من الجنود لتدريب الجيش العراقي

أعلنت بريطانيا عن ارسال نحو 30 جنديا إضافيا الى معسكرات تدريب في بسماية والتاجي قرب بغداد لتعزيز مهمة تدريب القوات المسلحة العراقية التي تكافح مسلحي داعش.

واأوضح وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن نشر الجنود يأتي لتامين عمليات التدريب اللوجستي وتشييد الجسور، اضافة الى إرسال طبيب اختصاصي.

واضاف الوزير ان تكثيف التدريب للقوات العراقية يأتي في الوقت الذي تعد فيه الحكومة العراقية لعمليات في مدن اساسية مثل الفلوجة او الموصل، مشيرا إلى الدور الحاسم الذي تقوم به القوات البريطانية في مكافحة التنظيم المتطرف.

وبذلك يرتفع عدد البريطانيين المنتشرين في العراق إلى ثلاثمئة جندي في اطار مهمة تدريب.

