داعش يقصف تازة العراقية بالكيمياوي.. ومطالبات بالتحقيق

اعلن متحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني عن تعرض ناحية تازة جنوبي محافظة كركوك لهجمات جديدة شنها تنظيم "داعش" بصاروخي كاتيوشا يحملان غازات سامة.

وطالب الحسيني من الحكومة توفير الغطاء الجوي لميليشيا الحشد من أجل صد داعش.

وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ارشد الصالحي عن تسجيل أول حالة وفاة لطفلة من سكان تازة بسبب القصف الكيمياوي بغازي الخردل والكلور على الناحية.

من جانبها دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق إلى تدويل حادثة قصف ناحية تازة جنوبي كركوك، بغاز الخردل من قبل تنظيم داعش، وفيما عدتها "جريمة مصغرة على شاكلة مجزرة "حلبجة"، وذكرت المفوضية في بيان، أن جريمة قصف ناحية تازة بغازي الخردل والكلور من قبل داعش واستهداف المدنيين تعتبر جريمة ضد الانسانية "، كما طالبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقيق في هذه الجريمة واصدار قرار رسمي





