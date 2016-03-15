العبادي: مهلة أخيرة لحسم مواقف الكتل من الإصلاحات

حث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الكتل السياسية على حسم مواقفها تجاه التغيير الحكومي الجديد مع انتهاء المهلة المحددة لهم يوم غد الأربعاء.

وبحسب مصادر من تحالف القوى العراقية والتحالف الوطني، فإن العبادي لديه خطتين، الأولى تقضي برفع الثقة عن 9 وزراء خمسة من التحالف الوطني وثلاثة من تحالف القوى ووزير واحد من الأكراد على أن يحتفظ بـ13 وزيرا ويعين 9 وزراء جدد بعد موافقة البرلمان.

أما الخطة باء فيعتمد فيها رئيس الحكومة على الأغلبية السياسية ليقدم تشكيلة وزارية جديدة تضم 22 وزيرا وهي خطوة سيحرج فيها مجلس النواب على الموافقة ومنح الثقة للحكومة الجديدة.

وتقول مصادر مقربة من الحكومة إن العبادي يرفض تدخل الكتل أو إملاءاتها لفرض أو ترشيح شخصيات ضمن الحكومة الجديدة، فيما تجري المساعي لعدول مقتدى الصدرعن قراره تحويل التظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة قرب المنطقة الخضراء خوفا من حدوث مصادمات بين القوات الأمنية والمعتصمين.