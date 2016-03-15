داعش يسيطر على الرطبة مجددا بعد يوم من انسحابه منها

فرض تنظيم داعش سيطرته مجددا على قضاء الرطبة(جنوب غرب الرمادي) الذي يبعد 380 كيلومترا غرب بغداد بعد أقل من يوم على انسحاب مقاتليه من المدينة التي تعد أحد المعاقل الرئيسية له في محافظة الأنبار، باتجاه القائم.

وبحسب المصادر الأمنية في الرطبة فإن عناصر داعش عادوا مع دبابات ومدافع وآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة وأعتدة وانتشروا في مخارج الرطبة تحسباً لأي هجوم للقوات العراقية.

وقد أرجع قائم مقام الرطبة عماد احمد عودة داعش الى القضاء مرة اخرى إلى تقصير الجهات الأمنية التي لم تستغل فرصة انسحاب داعش وتقم بمسك الأرض.

التقصير الأمني بحسب قائمقام الرطبة شمل أيضا عدم الاستفادة بالمئات من متطوعي العشائر في المنطقة الذين تدربوا عسكريا على حسابهم الخاص، لكن الجهات الأمنية لم تسمح لهم بالمشاركة بالعمليات العسكرية في المحافظة بعد.

وفي هيت التي تقع على مقربة خمسين كيلو متر شمال غرب الرمادي أكد قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الاسدي ، أن القوات الامنية تبعد اقل من عشرة كيلو مترات عن القضاء. وأجبرت العمليات العسكرية في المنطقة قرابة 2500 عائلة على النزوح.

