العراق.. الصدر يوجه المعتصمين بمنع حمل السلاح

لليوم الثالث على التوالي، يعتصم مناصرو التيارالصدري أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد.

وكان الصدر قد أصدر توجيهات جديدة للمعتصمين بمنع حمل السلاح والتعاون مع قوات الأمن. وطالب بإبعاد من أسماهم بـ"العصاة" عن الاعتصام.

وشدد الصدر في بيان على سلمية التجمع مشيرا إلى أن الاعتصام ليس تظاهرة، وحث المعتصمين على التعاون التام مع الجهات الأمنية التي قال إنها متعاطفة مع مشروع الإصلاح، مشددا على ضرورة توحيد الهتافات الموحدة الوطنية البعيدة عن ذكر التيار الصدري، مبينا أن الاعتصام عراقي لا صدري ولا للسرايا أو أي جهة أخرى تابعة للتيار.