انتشار أمني واجراءات تفتيشية مكثفة في شوارع بغداد

شهدت العاصمة العراقية بغداد انتشاراً امنياً مكثفا شملت إجراءات تفتيشية في الشوارع الرئيسة والمناطق المختلفة، حيث يعتصم الآلاف من أنصار التيار الصدري امام بوابات المنطقة الخضراء دعماً لإجراء الإصلاحات من قبل رئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي.



واحتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وتفشي الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.



ومن المقرر ان يلقي اليوم زعيم التيار الصدري خطاباً وُصف بـ"المهم" الى العراقيين عامة والى المعتصمين بشكل خاص، بحسب ما اعلن عنه مكتبه الإعلامي.



ورفضت اللجان المنظمة للاعتصامات أمام المنطقة الخضراء، التعامل مع لجان شكلت للتعامل مع المعتصمين وتقديم طلباتهم إلى الحكومة العراقية، حيث اعتبر المعتصمون تشكيل اللجان تسويفا لمطالب الشارع العراقي وكسباً للوقت.



وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أمهل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مدة خمس وأربعين يوماً لاجراء إصلاحات.



وكان النائب عن كتلة الاحرار التي تمثل التيار الصدري رسول الطائي قد قال في بيان ، ان "المعتصمين قد يقتحمون المنطقة الخضراء بعد انتهاء المهلة الموضوعة لإجراء إصلاحات شاملة.