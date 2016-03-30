العبادي للبرلمان.. محاصصة أم تكنوقراط؟ والصدر يحذر

رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقوة على خطاب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووصفه بالمخيب لآمال الشعب العراقي.

ونصح الصدر العبادي بان يصب جام غضبه على الفساد والمفسدين والكف عن التردد والخوف، بدلا من التركيز على الاحتجاجات السلمية والتي أثبت المتخصصون قانونيتها وسلميتها.

وحث الصدر رئيس الوزراء على الالتزام بالموعد الذي حدده البرلمان لتقديم كابينته الوزارية في موعد اقصاه الخميس القادم، محذراً في حال عدم قيامه بذلك بأن النتيجة ستكون أبعد من الاستجواب تحت قبة البرلمان الى سحب الثقة من الحكومة.

هذا وتفقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مجددا خيم المعتصمين أمام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث خرج زعيم التيار الصدري من خيمته داخل المنطقة الخضراء وزار خيم المعتصمين المتواجدة قرب بوابات المنطقة. وحيا الصدر المعتصمين ودعاهم إلى الثبات لحين تحقيق جميع الاصلاحات.



وكان العبادي اعاد كرة تشكيل حكومة جديدة الى البرلمان حيث دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي النواب الى توضيح موقفهم من شكل الحكومة التي يريدونه ان يشكلها قبل الخميس وان يحددوا بشكل واضح ما اذا كانوا يريدونها حكومة سياسيين ام تكنوقراط.



العبادي انتقد ضمنا اعتصام التيار الصدري وانصاره وسط بغداد معتبرا ان رئيس الوزراء العراقي أشار إلى أن المظاهرات تؤثر على الوضع العسكري وتساهم في التضييق على حركة المرور وحريات المواطنين ، مؤكداً في الوقت نفسه على حق التظاهر وأنه مكفول ضمن حدود احترام القانون.

من جهته قال رئيس البرلمام سليم الجبوري أن البرلمان ينتظر رئيس الوزراء حيدر العبادي ومعه قائمة التعديل الوزاري من أجل عرضها على النواب والتصويت عليها.

وذلك بعد لقائه اللجنة المكلفة بالعديل الوزاري المرتقب وأكد الجبوري في بيان على أهمية الشروع بالإصلاحات بدءا من التعديل الوزاري وانتهاءً بالملفات الاخرى وبما يحقق مطالب وتطلعات الشعب"، مشيراً الى أن "مجلس النواب ينتظر وصول رئيس الوزراء ومعه قائمة التعديل الوزاري من أجل عرضها على مجلس النواب والتصويت عليه".